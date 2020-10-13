Генсек ООН засуджує порушення режиму «тиші» в Нагірному Карабасі

В ООН розчаровані повідомленнями про порушення режиму припинення вогню в зоні нагірно-карабаського конфлікту і вважають такі порушення «неприйнятними».

Як повідомляє Укрінформ з посиланням на Центр новин ООН, про це на щоденному брифінгу в Нью-Йорку заявив прессекретар голови ООН Стефан Дюжаррік.

«Генеральний секретар засуджує будь-які напади на райони, в яких проживає цивільне населення, і шкодує щодо загибелі людей», - сказав Дюжаррік.

За його словами, у вихідні генеральний секретар ООН виступив із заявою, в якій привітав домовленість про припинення вогню в гуманітарних цілях, про яку було оголошено 9 жовтня в Москві головами МЗС Росії, Азербайджану та Вірменії.

«Генеральний секретар знову нагадує сторонам, що згідно з міжнародним гуманітарним правом вони зобов'язані захищати цивільне населення і цивільну інфраструктуру, а також утримуватися від будь-яких дій, які можуть призвести до розширення зони бойових дій за межі безпосередньої зони (конфлікту - ред.)», - сказав прессекретар.

Він підкреслив, що в ООН закликають сторони дотримуватися домовленостей про припинення вогню і виконувати інші зобов'язання, про які було оголошено в Москві.

«Ми поділяємо занепокоєння верховного комісара ООН з прав людини стражданнями цивільного населення», - сказав Дюжаррік і зазначив, що ООН готова надати необхідну гуманітарну допомогу, якщо в цьому виникне необхідність.

Як повідомлялося, міністри закордонних справ Вірменії, Азербайджану та Росії Зограб Мнацаканян, Джейхун Байрамов і Сергій Лавров за підсумками переговорів у Москві щодо Нагірного Карабаху досягли домовленості про припинення вогню з 12:00 10 жовтня.

Вірменія і Азербайджан вранці 27 вересня розпочали бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши одна одну в обстрілі прикордонних територій і в провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії призвели до військових втрат з обох сторін і численних жертв серед мирного населення.

Україна закликала сторони урегулювати конфлікт з дотриманням принципу територіальної цілісності держав.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах спалахнув у 1988 році. У 1994-му - після шести років війни - було підписано Бішкекський протокол, згідно з яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. Нагірний Карабах проголосив себе незалежною "республікою", але Азербайджан не визнав цього, заявивши, що територію окупувала Вірменія.

Фото: ООН