Карабаський конфлікт: Баку заявляє, що Єреван мусить змиритися з втратою територій

Карабаський конфлікт: Баку заявляє, що Єреван мусить змиритися з втратою територій

Укрінформ
Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що задля збереження перемир'я у Нагірному Карабаху Вірменія мусить змиритися з втратою території.

Про це він сказав в інтерв'ю РБК, стверджуючи, що Вірменія вночі нібито робила спроби масштабного контрнаступу, передає Укрінформ.

"Головний чинник міцності режиму перемир'я полягатиме в тому, що Вірменія мусить змиритися з тим, що ці території у нас, що вона їх більше ніколи не побачить й не робитиме ніяких спроб відвоювати", - заявив Алієв.

Тим часом очільник невизнаної Нагірно-Карабаської республіки Араїк Арутюнян звинуватив Баку у недотриманні досягнутої угоди щодо припинення вогню і заявив про готовність оголосити війну Азербайджану.

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«Я оголошу вітчизняну війну, закличу всіх вірмен взяти не лише матеріальну, а й фізичну участь у ній. Вони хочуть тривалої війни? Ми не відмовимося», - цитує його слова Armen Press.

Як повідомлялося, міністри закордонних справ Вірменії, Азербайджану та РФ Зограб Мнацаканян, Джейхун Байрамов та Сергій Лавров у ніч проти 10 жовтня ухвалили спільний документ щодо Нагірного Карабаху за підсумками переговорів у Москві, які тривали понад десять годин.

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За словами Лаврова, досягнуто домовленості про припинення вогню з 12:00 10 жовтня.

Вірменія й Азербайджан вранці 27 вересня розпочали бойові дії у Нагірному Карабаху, звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій та у провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан та мобілізацію. Бойові дії призвели до військових втрат з обох сторін та численних жертв серед мирного населення.

Україна закликала сторони врегулювати конфлікт з дотриманням принципу територіальної цілісності держав.

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Конфлікт між Азербайджаном та Вірменією через Нагірний Карабах спалахнув 1988 року. У 1994-му був підписаний Бішкекський протокол, згідно з яким Азербайджан та Вірменія домовилися про припинення вогню. Нагірний Карабах проголосив себе незалежною "республікою", але Азербайджан не визнав цього, заявивши, що територію окупувала Вірменія.

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