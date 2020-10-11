ОБСЄ закликає Вірменію й Азербайджан обмінятися полоненими і загиблими

Чинний голова ОБСЄ, прем’єр-міністр і міністр європейських і закордонних справ Албанії Еді Рама привітав домовленість між Азербайджаном та Вірменією про припинення вогню у Нагірному Карабаху.

Як передає Укрінформ, відповідну заяву оприлюднено на сайті ОБСЄ.

«Нам потрібна стабільність, як на місці, так і в процесі, курованому співголовами Мінської групи. Угода, якої вночі (проти 10 жовтня – ред.) досягли у Москві Вірменія та Азербайджан, відкриває нам шлях до поновлення змістовних переговорів у погодженому форматі», – наголосив Рама.

Водночас він висловив занепокоєння щодо зростання кількості жертв унаслідок бойових дій, і закликав до гуманітарної паузи «для обміну військовополоненими та іншими затриманими, а також останками вбитих під час бойових дій».

Як повідомлялося, міністри закордонних справ Вірменії, Азербайджану та РФ Зограб Мнацаканян, Джейхун Байрамов та Сергій Лавров ухвалили спільний документ щодо Нагірного Карабаху за підсумками переговорів у Москві, які тривали понад десять годин.

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За словами Лаврова, було досягнуто домовленості про припинення вогню з 12:00 10 жовтня.

Вірменія та Азербайджан вранці 27 вересня розпочали бойові дії у Нагірному Карабаху, звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій та у провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан та мобілізацію. Бойові дії призвели до військових втрат з обох сторін та численних жертв серед мирного населення.

Україна закликала сторони врегулювати конфлікт з дотриманням принципу територіальної цілісності держав.

Конфлікт між Азербайджаном та Вірменією через Нагірний Карабах спалахнув 1988 року. У 1994-му був підписаний Бішкекський протокол, згідно з яким Азербайджан та Вірменія домовилися про припинення вогню. Нагірний Карабах проголосив себе незалежною "республікою", але Азербайджан не визнав цього, заявивши, що територію окупувала Вірменія.