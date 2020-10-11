Азербайджан та Вірменія звинувачують один одного в обстрілі міст

У Міністерстві оборони Азербайджану заявили, що вірменські збройні сили обстріляли місто Гянджа.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє міністерство оборони Азербайджану у Фейсбук.

"Місто Гянджа знову зазнало обстрілу. Вірменські збройні сили знову обстрілюють місто Гянджа", - йдеться у дописі.

Ці твердження вірменська сторона спростовує, повідомляє агенція Aysor.

Азербайджанська сторона поширює неправдиву інформацію, ніби підрозділи "армії оборони" (невизнаної республіки Нагірний Карабах - ред.) обстрілюють місто Гянджа.

"Згадані твердження є абсолютною брехнею та не відповідають дійсності", - заявили в армії оборони Нагірного Карабаху.

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В свою чергу, Вірменія звинувачує Азербайджан в обстрілі міста Степанакерт у Нагірному Карабаху, повідомляє Public Radio of Armenia.

Як повідомлялося, міністри закордонних справ Вірменії, Азербайджану та РФ Зограб Мнацаканян, Джейхун Байрамов та Сергій Лавров ухвалили спільний документ щодо Нагірного Карабаху за підсумками переговорів у Москві, які тривали понад десять годин.

За словами Лаврова, було досягнуто домовленості про припинення вогню з 12:00 10 жовтня.

Вірменія та Азербайджан вранці 27 вересня почали бойові дії у Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій та у провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан та мобілізацію. Бойові дії призвели до військових втрат з обох сторін та численних жертв серед мирного населення.

Україна закликала сторони врегулювати конфлікт з дотриманням принципу територіальної цілісності держав.

Конфлікт між Азербайджаном та Вірменією через Нагірний Карабах спалахнув 1988 року. У 1994-му - після шести років війни - був підписаний Бішкекський протокол, згідно з яким Азербайджан та Вірменія домовилися про припинення вогню. Нагірний Карабах проголосив себе незалежною "республікою", але Азербайджан не визнав цього, заявивши, що територію окупувала Вірменія.

Фото: twitter/MFA Azerbaijan