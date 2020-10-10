Президент Азербайджану підтвердив присутність на території країни турецьких винищувачів

Президент Азербайджану Ільхам Алієв підтвердив, що на території його країни знаходяться турецькі винищувачі F-16, але участь у боях не беруть.

Як передає Укрінформ, про це азербайджанський президент заявив у інтерв’ю для CNN.

"Винищувачі F-16 знаходяться на землі, вони не здійснюють польоти й ні в якому вигляді не беруть участь в боях", - зазначив Алієв.

Президент Азербайджану також підкреслив, що Туреччина є союзником Баку, а тому "військові навчання тут - звичайне явище".

За його словами, через пандемію цього року країни провели лише 2 військові навчання, тоді як минулого року - десять.

Це перше офіційне визнання азербайджанської влади про наявність на її території винищувачів військово-повітряних сил Туреччини.

Як повідомлялося, Вірменія й Азербайджан вранці 27 вересня відновили бойові дії у Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій та у провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан та мобілізацію. Бойові дії вже призвели до військових втрат з обох сторін та численних жертв серед мирного населення.

Україна закликала сторони конфлікту у Нагірному Карабасі врегулювати конфлікт з дотриманням принципу територіальної цілісності держав.

Конфлікт між Азербайджаном та Вірменією через Нагірний Карабах розпочався 1988 року. У 1994 році - після шести років війни - був підписаний Бішкекський протокол, згідно з яким Азербайджан та Вірменія домовилися про припинення вогню. Нагірний Карабах проголосив себе незалежною "республікою", але Азербайджан не визнав цього, заявивши, що територію окупувала Вірменія.

Фото: dpa