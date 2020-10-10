Президент Азербайджану підтвердив присутність на території країни турецьких винищувачів

Президент Азербайджану підтвердив присутність на території країни турецьких винищувачів

Укрінформ
Президент Азербайджану Ільхам Алієв підтвердив, що на території його країни знаходяться турецькі винищувачі F-16, але участь у боях не беруть.

Як передає Укрінформ, про це азербайджанський президент заявив у інтерв’ю для CNN.

"Винищувачі F-16 знаходяться на землі, вони не здійснюють польоти й ні в якому вигляді не беруть участь в боях", - зазначив Алієв.

Президент Азербайджану також підкреслив, що Туреччина є союзником Баку, а тому "військові навчання тут - звичайне явище".

За його словами, через пандемію цього року країни провели лише 2 військові навчання, тоді як минулого року - десять.

Це перше офіційне визнання азербайджанської влади про наявність на її території винищувачів військово-повітряних сил Туреччини.

Як повідомлялося, Вірменія й Азербайджан вранці 27 вересня відновили бойові дії у Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій та у провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан та мобілізацію. Бойові дії вже призвели до військових втрат з обох сторін та численних жертв серед мирного населення.

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Україна закликала сторони конфлікту у Нагірному Карабасі врегулювати конфлікт з дотриманням принципу територіальної цілісності держав.

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Конфлікт між Азербайджаном та Вірменією через Нагірний Карабах розпочався 1988 року. У 1994 році - після шести років війни - був підписаний Бішкекський протокол, згідно з яким Азербайджан та Вірменія домовилися про припинення вогню. Нагірний Карабах проголосив себе незалежною "республікою", але Азербайджан не визнав цього, заявивши, що територію окупувала Вірменія.

Фото: dpa

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