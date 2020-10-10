Азербайджан та Вірменія звинуватили одне одного у зриві перемир’я

Вірменія та Азербайджан висунули взаємні звинувачення в обстрілах та порушенні перемир’я, яке мало відбутися з 12:00 (11:00 за Києвом) 10 жовтня.

Як передає Укрінформ, про це написали на своїх сторінках у Фейсбуці Міністерство оборони Азербайджану та прессекретар міністра оборони Вірменії Шушан Степанян.

«Збройні сили Вірменії ведуть інтенсивний обстріл населених пунктів Геранбойського, Тертерського, Агдамського, Агджабединського та Фізулінського районів. Азербайджанська армія застосовує у відповідь заходи проти ворога», - йдеться у заяві Міністерства оборони Азербайджану.

Пізніше прессекретар міністра оборони Вірменії Шушан Степанян заявила про атаку сил Азербайджану в Нагірному Карабасі з південного напрямку і про обстріл міста Гадрут.

Вона також зазначила, що заява Міноборони Азербайджану про те, що вірменська сторона веде вогонь в напрямку Тартарського та Агдамського районів, «є черговою фальсифікацією».

Як відомо, увечері 9 жовтня міністри закордонних справ Азербайджану та Вірменії в Москві домовилися про режим припинення вогню в Нагірному Карабасі для обміну полоненими та загиблими. Домовленість мала набути чинності 10 жовтня з 12:00.

Режим припинення вогню запроваджувався для обміну утримуваними особами та тілами загиблих за посередництва Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Як повідомлялося, вранці 27 вересня в Баку заявили про початок військової операції на всій лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту. У Міноборони Азербайджану наголосили, що проводять "контрнаступальну операцію" у відповідь на провокації з вірменського боку. Вірменія натомість заявила про напад на невизнану Нагірно-Карабаську Республіку з боку Азербайджану.

Фото: АА