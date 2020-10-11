Азербайджан заявляє про 9 загиблих і 34 поранених у Гянджі, Вірменія заперечує обстріл

МЗС Азербайджану заявило, що внаслідок ракетного обстрілу міста Гянджа у ніч проти неділі загинуло дев'ятеро людей і 34 особи були поранені.

Як передає Укрінформ, заяву оприлюднено на сайті МЗС Азербайджану.

"У ніч проти 11 жовтня друге за величиною місто Азербайджану Гянджа, розташоване далеко від лінії фронту, зазнало ракетного обстрілу з боку збройних сил Вірменії. Унаслідок атаки загинуло 9 цивільних, 34 людини, включаючи дітей, зазнали поранень", - йдеться у заяві.

За інформацією агенції APA, серед 34 поранених - 6 неповнолітніх та 16 жінок. Унаслідок ракетного удару зазнали пошкоджено понад 10 житлових будинків та більш як 100 різних об'єктів.

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Водночас прессекретар Міноборони Вірменії Шушан Степанян відкидає обвинувачення азербайджанської сторони в обстрілі Гянджі.

Турецьке агентство Анадолу оприлюднило відео і фото результатів обстрілу міста Гянджа.

При цьому вірменська агенція Aysor повідомляє про інтенсивні обстріли околиць міста Степанакерт у Нагірному Карабаху, що спричинили "численні жертви та поранення серед мирного населення" та значні пошкодження цивільних об'єктів.

Фото: aysor.am

Як повідомлялося, міністри закордонних справ Вірменії, Азербайджану та РФ Зограб Мнацаканян, Джейхун Байрамов та Сергій Лавров у ніч проти 10 жовтня ухвалили спільний документ щодо Нагірного Карабаху за підсумками переговорів у Москві, які тривали понад десять годин.

За словами Лаврова, досягнуто домовленості про припинення вогню з 12:00 10 жовтня.

Вірменія й Азербайджан вранці 27 вересня розпочали бойові дії у Нагірному Карабаху, звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій та у провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан та мобілізацію. Бойові дії призвели до військових втрат з обох сторін та численних жертв серед мирного населення.

Україна закликала сторони врегулювати конфлікт з дотриманням принципу територіальної цілісності держав.

Конфлікт між Азербайджаном та Вірменією через Нагірний Карабах спалахнув 1988 року. У 1994-му був підписаний Бішкекський протокол, згідно з яким Азербайджан та Вірменія домовилися про припинення вогню. Нагірний Карабах проголосив себе незалежною "республікою", але Азербайджан не визнав цього, заявивши, що територію окупувала Вірменія.