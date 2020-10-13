У Грузії спростовують чутки про транзит зброї до Вірменії чи Азербайджану

Транзит вантажів військового призначення територією Грузії до Вірменії та Азербайджану заборонений, повітряний простір відкрито лише для літаків, що виконують рейси гуманітарного та комерційного призначення.

Як передає Укрінформ, про це заявив заступник міністра закордонних справ Грузії Лаша Дарсалія, інформує Georgia Today.

Дарсалія заявив, що це відповідальність конкретного перевізника та власника вантажу - дотримуватися норм міжнародного права та не зловживати гуманітарними коридорами.

"Міністерство закордонних справ Грузії категорично спростовує повідомлення про те, що військові поставки до Азербайджану та Вірменії здійснюються цивільними рейсами через територію Грузії", - йдеться у повідомленні.

Дарсалія зазначив, що військові вантажі зараз не транспортуються через територію Грузії.

"Як тільки ситуація загострилася в Карабасі, транзит військових вантажів через Грузію було призупинено як наземним, так і повітряним транспортом, як в напрямку Азербайджану, так і Вірменії", - зазначив чиновник.

Він наголосив, що польоти, які виконуються у повітряному просторі Грузії, мають лише гуманітарний та цивільний характер і повністю відповідають стандартам ІCАО (Міжнародна організація цивільної авіації).

"Грузія продовжує виконувати свої зобов'язання, пов'язані з гуманітарними та цивільними перевезеннями, включаючи комерційні вантажі", - заявив заступник міністра.

За його словами, якщо буде порушення та вагомі докази, Грузія відповість належним чином, і порушники будуть нести відповідальність згідно з міжнародним правом, зокрема перед ІCАО.

Як повідомлялося, 27 вересня Вірменія та Азербайджан почали бойові дії у Нагірному Карабасі та звинуватили одне одного в ескалації насильства.

У міністерстві оборони Азербайджану поінформували, що військові країни розпочали контрнаступальну операцію по всій лінії фронту у Нагірному Карабасі у відповідь на провокації Вірменії.

За міжнародним правом, територія Нагірного Карабаху належить Азербайджану. Україна підтримує територіальну цілісність Азербайджану у контексті карабаського конфлікту.

Фото: georgiatoday.ge