Україну вчетверте переобрали до Ради з прав людини ООН

З часу заснування Ради ООН з прав людини у 2006 році Україну вчетверте обрано до її складу на період 2021-2023.

Про це у своєму Фейсбуці повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, передає Укрінформ.

«Як і в попередні три роки разом з партнерами будемо працювати над тим, аби права людини зайняли належне їм місце. Аби нагадати про найвищу цінність людського життя. Аби показати, що не існує «політизованих» і так званих «справжніх» тем. Аби перепідтвердити, що не може Нью-Йорк з Радою Безпеки бути самодостатнім без Женеви з Радою з прав людини. А відповідно безпековий порядок денний є невіддільним від правозахисного. Бо без реальних кроків для посилення прав людини та верховенства права не може бути й мови про сталий мир, мирне співіснування і спільне процвітання. Особливо на тлі того, як фундаментальні свободи потерпають у різних частинах світу», - написала вона.

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Тим часом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у твіттері повідомив, що до Ради пройшла також і Росія, – «відомий порушник прав людини». За його словами, її обрали через брак конкуренції у Східноєвропейській групі.

Міністр додав, що Україна не дозволить РФ зловживати цим місцем, аби покривати порушення прав людини.

На жаль, стан речей у Раді залишає бажати кращого. До неї пройшов навіть такий відомий порушник прав людини як РФ (через брак конкуренції у Східноєвропейській групі). Що ж, Україна готова до боротьби. Не дозволимо зловживати місцем в Раді, аби покривати порушення прав людини 2/2 pic.twitter.com/zXCsyMUGdB — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 13, 2020

«Будемо працювати над тим, аби Рада дійсно захищала тих, хто потребує допомоги, а не була прихистком для безкарності, дозволяючи окремим членам, таким як Російська Федерація, недобросовісно зловживати обранням до РПЛ для прикриття власних злочинів проти людяності, миру та міжнародної безпеки», - резюмувала Джапарова.

Нагадаємо: Рада з прав людини Організації Об’єднаних націй – міжнародний правозахисний орган в системі ООН, що здійснює загальні дослідження, готує рекомендації та проєкти міжнародно-правових актів у сфері захисту прав людини, заслуховує доповіді спеціально створених нею допоміжних органів.

Фото: AFP