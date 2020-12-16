США ввели нові санкції проти компаній з Китаю та ОАЕ

Сполучені Штати запровадили санкції проти чотирьох крупних компаній з Китаю та ОАЕ, які займалися нелегальним бізнесом з Тегераном, купуючи іранську нафту в обхід введеного раніше економічного ембарго.

Про це офіційно повідомило в середу Міністерство фінансів США, передає Укрінформ.

"Нафтохімічний та нафтовий сектори Ірану є основними джерелами фінансування іранського режиму, який використовується (Тегераном – ред.) для підтримки його злочинних програм як всередині держави, так і ззовні", - заявив у цьому зв’язку міністр фінансів США Стівен Мнучин.

Американські санкції введені проти чотирьох організацій, у тому числі, китайських компаній Donghai та Petrochem, які забезпечували морське транспортування іранської нафти та оплату операцій з її продажу. Крім того, під обмеження потрапили еміратські компанії Alpha Tech Trading FZE та Petroliance Trading FZE, які були задіяні в підпільних операціях купівлі-продажу нафти.

Всі організації були викриті у проведенні незаконних операцій з іранською Triliance Petrochemical Co. Ltd., яка з початку 2020 року перебуває під санкціями США.

Як підкреслили в Мінфіні США, продаж нафтохімічної продукції сприяє збагаченню корумпованих лідерів Ірану та фінансує цілу низку дестабілізуючих заходів. Іранський режим використовує ці кошти для розповсюдження зброї масового знищення та засобів її доставки, підтримки іноземних терористичних угруповань, а також грубих порушень прав людини.

Як повідомлялося, адміністрація Дональда Трампа у 2018 році вийшла з Іранської ядерної угоди, звинувативши Тегеран у дестабілізації ситуації в регіоні. У цьому зв’язку США поновили, а також ввели нові санкції проти Ірану.