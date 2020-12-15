Україна готує нові санкції проти РФ через продаж «Масандри»

Україна готує нові санкції проти РФ через продаж «Масандри»

Укрінформ
Україна буде ініціювати запровадження нових міжнародних санкцій проти Росії та судові позови в міжнародних судах через присвоєння та продаж українського винзаводу «Масандра» в окупованому Криму. Також Київ буде вводити національні санкції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

«У понеділок, 14 грудня 2020 року, у тимчасово окупованій Російською Федерацією АР Крим сталася незаконна оборудка з майновим комплексом Державного концерну «Національне виробничо-аграрне об’єднання «Масандра». На так званому аукціоні відбулося відчуження «Масандри», яка перебувала у безпосередньому віданні підконтрольної РФ окупаційної адміністрації. Набувачем окупаційна влада визнала зареєстровану у Санкт-Петербурзі компанію «Південний проєкт», яка є дочірнім підприємством Банку «Росія», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, так звана приватизація концерну, який, крім значних виробничих активів, володіє унікальною колекцією вин та традиціями виноробства, відбулася за ціною, що мінімально перевищує стартову. Це є ознакою заздалегідь узгодженого результату та фіктивного характеру «аукціону». Крім «Південного проєкту», на «аукціон» заявилася тільки одна компанія, зареєстрована у Москві, зі статутним капіталом, який складає еквівалент близько 135 дол.

Як пояснив віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, з точки зору права ці дії є продовженням злочину - незаконної «націоналізації», - який почався у 2014 році. «Це розуміють усі - і в Україні, і в цивілізованому світі. Більше того - і в самій Росії. Тому, як я й передбачав, жодна з серйозних компаній, яка б насправді могла бути зацікавлена у модернізації і розвитку підприємства, участь в цьому театрі абсурду не взяла. «Масандру» передали структурі банку «Росія». Цей банк, як і його основні публічні бенефіціари, знаходяться під міжнародними санкціями з березня 2014 року, ще до початку збройної агресії на Донбасі. Тобто «Масандру» захопили ті, кого вважають натхненниками окупації Криму. І зараз вони розтягують Крим по шматках. Раніше ця ж структура і по такій же схемі – через імітацію аукціону - отримала контроль над заводом «Новий світ». Це створює ризики для «Масандри», яка є частиною культурної спадщини України і українського Криму. Підприємство може бути знищене, а найцінніші активи просто розкрадуть. За все це доведеться відповідати», - заявив Резніков

Він наголосив, що Мінреінтеграції вживатиме відповідних заходів до осіб, які причетні до незаконного аукціону: ініціюватиме національні санкції; ініціюватиме судове переслідування, в т.ч. в міжнародних судах; звертатиметься до міжнародних партнерів про внесення винних до санкційних списків та посилення санкцій.

«Всі наявні у відкритих джерелах документи (протоколи, заявки, біографії керівництва так званого міністерства в Криму, що організувало це, тощо) вже в нас. Санкційний пакет вже готується», - додав Резніков.

У міністерстві нагадали, що 7 грудня Генеральна асамблея ООН своєю більшістю схвалила резолюцію «Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, Україна, а також частин Чорного та Азовського морів». В резолюції сказано, що ніяке територіальне придбання або особлива вигода, отримані в результаті агресії, не є і не можуть бути визнані законними, силове захоплення Криму також є незаконним і є порушенням міжнародного права, і ці території мають бути негайно повернуті Україні.

Резніков також нагадав, що в листопаді Третій комітет Генеральної асамблеї ООН визнав незаконними російські органи влади в Криму. Зокрема, у резолюції Третього комітету Генасамблеї ООН, окрім іншого, засуджується незаконне встановлення російської юрисдикції та адміністрації в Криму і окремо наголошується, що органи та посадові особи Російської Федерації, створені в тимчасово окупованому Криму, є незаконними, і їх слід називати виключно «окупаційними органами Російської Федерації».

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Як повідомляв Укрінформ, окупаційна влада Криму незаконно продала український винзавод «Масандра» російському ТОВ «Південний проєкт», 99,9% якого належить АТ «Акціонерний банк «Росія». Основним акціонером і колишнім головою ради директорів банку «Росія» є Юрій Ковальчук, якого ЗМІ називають «касиром» президента РФ Володимира Путіна.

У МЗС України назвали юридично нікчемним продаж кримської «Масандри» росіянам. Винзавод належить до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України. Так звана націоналізація «Масандри» окупаційною адміністрацією Криму відбулася 2014 року.

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