Україна готує нові санкції проти РФ через продаж «Масандри»

Україна буде ініціювати запровадження нових міжнародних санкцій проти Росії та судові позови в міжнародних судах через присвоєння та продаж українського винзаводу «Масандра» в окупованому Криму. Також Київ буде вводити національні санкції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

«У понеділок, 14 грудня 2020 року, у тимчасово окупованій Російською Федерацією АР Крим сталася незаконна оборудка з майновим комплексом Державного концерну «Національне виробничо-аграрне об’єднання «Масандра». На так званому аукціоні відбулося відчуження «Масандри», яка перебувала у безпосередньому віданні підконтрольної РФ окупаційної адміністрації. Набувачем окупаційна влада визнала зареєстровану у Санкт-Петербурзі компанію «Південний проєкт», яка є дочірнім підприємством Банку «Росія», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, так звана приватизація концерну, який, крім значних виробничих активів, володіє унікальною колекцією вин та традиціями виноробства, відбулася за ціною, що мінімально перевищує стартову. Це є ознакою заздалегідь узгодженого результату та фіктивного характеру «аукціону». Крім «Південного проєкту», на «аукціон» заявилася тільки одна компанія, зареєстрована у Москві, зі статутним капіталом, який складає еквівалент близько 135 дол.

Як пояснив віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, з точки зору права ці дії є продовженням злочину - незаконної «націоналізації», - який почався у 2014 році. «Це розуміють усі - і в Україні, і в цивілізованому світі. Більше того - і в самій Росії. Тому, як я й передбачав, жодна з серйозних компаній, яка б насправді могла бути зацікавлена у модернізації і розвитку підприємства, участь в цьому театрі абсурду не взяла. «Масандру» передали структурі банку «Росія». Цей банк, як і його основні публічні бенефіціари, знаходяться під міжнародними санкціями з березня 2014 року, ще до початку збройної агресії на Донбасі. Тобто «Масандру» захопили ті, кого вважають натхненниками окупації Криму. І зараз вони розтягують Крим по шматках. Раніше ця ж структура і по такій же схемі – через імітацію аукціону - отримала контроль над заводом «Новий світ». Це створює ризики для «Масандри», яка є частиною культурної спадщини України і українського Криму. Підприємство може бути знищене, а найцінніші активи просто розкрадуть. За все це доведеться відповідати», - заявив Резніков

Він наголосив, що Мінреінтеграції вживатиме відповідних заходів до осіб, які причетні до незаконного аукціону: ініціюватиме національні санкції; ініціюватиме судове переслідування, в т.ч. в міжнародних судах; звертатиметься до міжнародних партнерів про внесення винних до санкційних списків та посилення санкцій.

«Всі наявні у відкритих джерелах документи (протоколи, заявки, біографії керівництва так званого міністерства в Криму, що організувало це, тощо) вже в нас. Санкційний пакет вже готується», - додав Резніков.

У міністерстві нагадали, що 7 грудня Генеральна асамблея ООН своєю більшістю схвалила резолюцію «Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, Україна, а також частин Чорного та Азовського морів». В резолюції сказано, що ніяке територіальне придбання або особлива вигода, отримані в результаті агресії, не є і не можуть бути визнані законними, силове захоплення Криму також є незаконним і є порушенням міжнародного права, і ці території мають бути негайно повернуті Україні.

Резніков також нагадав, що в листопаді Третій комітет Генеральної асамблеї ООН визнав незаконними російські органи влади в Криму. Зокрема, у резолюції Третього комітету Генасамблеї ООН, окрім іншого, засуджується незаконне встановлення російської юрисдикції та адміністрації в Криму і окремо наголошується, що органи та посадові особи Російської Федерації, створені в тимчасово окупованому Криму, є незаконними, і їх слід називати виключно «окупаційними органами Російської Федерації».

Як повідомляв Укрінформ, окупаційна влада Криму незаконно продала український винзавод «Масандра» російському ТОВ «Південний проєкт», 99,9% якого належить АТ «Акціонерний банк «Росія». Основним акціонером і колишнім головою ради директорів банку «Росія» є Юрій Ковальчук, якого ЗМІ називають «касиром» президента РФ Володимира Путіна.

У МЗС України назвали юридично нікчемним продаж кримської «Масандри» росіянам. Винзавод належить до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України. Так звана націоналізація «Масандри» окупаційною адміністрацією Криму відбулася 2014 року.