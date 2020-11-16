В Україні розслідують продаж майна Керченської поромної переправи і «націоналізацію «Масандри»

Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим звернулося до Прокуратури АРК і Севастополя у зв'язку з продажем майна Керченської поромної переправи, яке належить Мінінфраструктури України та «націоналізацією» підприємства «Масандра», яке належить Мінаграро.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Фейсбук Представництва Президента в АР Крим.

«В рамках міжвідомчої співпраці Прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя повідомлено, що за вказаними фактами здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням кримінального провадження кримінальних правопорушень щодо незаконного привласнення та розтратою майна, викрадення та привласнення, документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем», - йдеться в повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що представниками незаконно створених на тимчасово окупованій території АР Крим та міста Севастополя «Державної Ради Республіки Крим», «Ради Міністрів Криму» та інших незаконних органів влади, прийнято низку рішень про «націоналізацію» та розпродаж майна, яке перебуває на балансі державних підприємств, установ, організацій.

У цьому зв’язку, відзначили в прокуратурі, державі заподіяні збитки в особливо великих розмірах.

Як підкреслили в наглядовому відомстві, передані Представництвом матеріали перевіряються та долучаються до кримінальних проваджень.

Як повідомлялося, наприкінці вересня 2020 року Керченська поромна переправа припинила роботу, а пороми, які їй належать, було вирішено продати. Зокрема про покупку буксирів Керченської поромної переправи заявив так званий Азово-Чорноморський басейновий філіал ФГУП «Росморпорт».

Після окупації Криму український держконцерн «Масандра» був оголошений власністю Управління справами президента РФ. У травні цього року «Масандру» внесли в «об'єкти, що підлягають приватизації шляхом перетворення в господарське товариство».

Всього з 2014 року Росія «націоналізувала» в Криму близько 480 українських підприємств і організацій.