СБУ ініціює зняття санкцій з кримської «Масандри», яка «переїхала» на материк

СБУ ініціює зняття санкцій з підприємства «Масандра», яке після окупації Криму перереєструвалося на материковій частині України.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на Крим.Реалії.

«Ініційовано продовження дії санкції щодо російських підприємств, які діють в АР Крим, порушуючи законодавство України. Водночас підрозділами СБ України порушено питання щодо скасування санкцій з зазначених українських підприємств, які фактично здійснюють діяльність на підконтрольній Україні території, зокрема ДК «Національне виробничо-аграрне об'єднання «Масандра», - цитує Крим.Реалії листа СБУ, надісланого у відповідь на інформаційний запит.

За даними видання, в травні 2017 року на підприємство «Масандра», яке знаходиться в Криму, були накладені санкції України. Однак під них потрапила і «Масандра», яка перереєструвалася на материковій частині України.

Після окупації Криму Росією український держконцерн «Масандра» був оголошений власністю Управління справами президента РФ. На материковій Україні продовжує діяти держконцерн «Національне виробничо-аграрне об'єднання «Масандра», власником якого є Господарсько-фінансовий департамент секретаріату Кабміну України.

Як повідомляв Укрінформ, на початку 2016 року Генпрокуратура України порушила кримінальну справу проти керівника підприємства «Масандра» Яніни Павленко. Причина - відкриття колекційної пляшки вина Херес-де-ла-Фронтера врожаю 1775 року, вартість якої оцінюється в 100 тисяч доларів. Її відкрили під час відвідання анексованого Криму колишнім прем'єр-міністром Італії Сільвіо Берлусконі, якого запросив президент Росії Володимир Путін.

У березні 2014 року Росія «націоналізувала» в Криму близько 480 підприємств та організацій. Україна подала позови до міжнародних судів з вимогою фінансової і майнової компенсації.