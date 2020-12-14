У МЗС назвали юридично нікчемним продаж кримської «Масандри» росіянам

Росія, як держава-окупант, має нести відповідальність за зухвале порушення Міжнародного гуманітарного права - незаконний продаж експропрійованого в України концерну «Масандра».

На цьому наголосила перший заступник міністра зовнішніх справ Еміне Джапарова у Tвітері.

"РФ, як держава окупант, вкотре зухвало порушила норми МГП. В умовах санкційної ізоляції в Кремлі за копійки пустили з молотка активи незаконно експропрійованого (в України) концерну «Масандра» своїй же дочірній компанії. Це рішення юридично нікчемне, і (Росія) нестиме за нього відповідальність", - йдеться у дописі.

Як повідомляв Укрінформ, окупаційна влада Криму незаконно продала український винзавод «Масандра» російському ТОВ «Південний проект», 99,9% якого належить АТ «Акціонерний банк «Росія».

Основним акціонером і колишнім головою ради директорів банку «Росія» є Юрій Ковальчук, якого ЗМІ називають «касиром» президента РФ Володимира Путіна.

У МЗС нагадали, що «Масандра» належить до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України. Так звана націоналізація «Масандри» окупаційною адміністрацією Криму відбулася 2014 року.