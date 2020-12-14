Винзавод «Масандра» в окупованому Криму продали «касиру Путіна»

Окупаційна влада Криму незаконно продала український винзавод «Масандра» російському ТОВ «Південний проект», 99,9% якого належить «Акціонерному банку «Росія».

Основним акціонером і колишнім головою ради директорів банку «Росія» є Юрій Ковальчук, якого ЗМІ називають «касиром» президента РФ Володимира Путіна, повідомляє Укрінформ з посиланням на Крим.Реаліі.

«Дочірня компанія банку «Росія» ТОВ «Південний проект» купила 100% акцій кримського винзаводу «Масандра», - йдеться у повідомленні.

Згідно з даними видання, за винзавод «Масандра» заплатили 5 млрд 327 млн​​рублів.

Другий учасник аукціону, ТОВ «Естейт Груп», запропонував меншу суму - 5,3 млрд рублів.

ТОВ «Південний проект» зареєстровано у російському Санкт-Петербурзі і на 99,9% він належить АТ «Акціонерний банк «Росія». У грудні 2017 року ця компанія вже здійснила незаконну купівлю заводу шампанських вин у Судаку за 1,5 млрд рублів.

Основним акціонером і колишнім головою ради директорів банку «Росія» є Юрій Ковальчук, якого ЗМІ називають «касиром Путіна». Після окупації Криму Міністерство фінансів США ввело санкції проти Ковальчука. Банк «Росія», який на даний момент працює на півострові, теж знаходиться під санкціями.

Як повідомлялося, МЗС України висловило протест, у зв'язку із запланованою «приватизацією» Державного концерну «Масандра», закликавши міжнародне співтовариство не брати в ній участі і утриматися від будь-яких форм співпраці з підприємством.

У МЗС нагадали, що «Масандра» належить до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України. Так звана націоналізація «Масандри» окупаційною адміністрацією Криму відбулася 2014 року.