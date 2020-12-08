В Україні нагадали про санкції усім охочим купити «Масандру» в окупованому Криму

В Україні нагадали про санкції усім охочим купити «Масандру» в окупованому Криму

Укрінформ
Незаконне захоплення об’єктів державної, комунальної та приватної власності на тимчасово окупованих Росією територіях АР Крим та Севастополя є злочином, незалежно від форми, яку намагається надати цьому процесу російська окупаційна адміністрація.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, коментуючи спроби «влади Криму» здійснити незаконне відчуження майнового комплексу Державного концерну «Національне виробничо-аграрне об’єднання «Масандра», передає Укрінформ із посиланням на Мінреінтеграції.

«На 14 грудня російська окупаційна адміністрація у Криму запланувала аукціон, під час якого збираються продати «Масандру». Сьогодні, 8 грудня, спливає час реєстрації учасників. Спроби передати підприємство у приватні руки – це продовження злочину, який розпочався з так званої «націоналізації» окупаційною адміністрацією у 2014 році. Я хотів би застерегти усіх, хто розглядає можливість взяти у цьому участь. Є таке поняття як «замах на скоєння злочину». Усі, хто намагатиметься «купити» «Масандру», стануть порушниками закону... (Проти них - ред.) буде застосовано увесь можливий спектр заходів реагування, у тому числі – на міжнародному рівні», - наголосив Резніков.

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Він висловив впевненість, що жодна поважна структура, яка має репутацію, працює за межами Криму і могла б бути зацікавлена у збереженні та розвитку підприємства, не піде на цю оборудку, оскільки гарантовано опиниться під санкціями і не зможе працювати у цивілізованому світі.

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Резніков наголосив, що Мінреінтеграції вживатиме відповідних заходів до осіб, які причетні до незаконного аукціону: ініціюватиме національні санкції, судове переслідування, звертатиметься до міжнародних партнерів про внесення винних до санкційних списків.

Він також нагадав, що міжнародна спільнота не визнає юрисдикції окупантів на території українського Криму.

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