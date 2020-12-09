МЗС висловило протест у зв’язку із планами окупантів «приватизувати» Масандру

Як передає Укрінформ, про це йдеться у коментарі зовнішньополітичного відомства.

У МЗС зазначили , що «Національне виробничо-аграрне об’єднання «Масандра» належить до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України.

«Російська сторона вчергове порушує норми міжнародного гуманітарного права, згідно з яким не має допускатися державою-окупантом націоналізація чи подальша «приватизація» майна. Отже, будь-яке відчуження майна українського Державного концерну «Масандра» є злочином», - акцентували в зовнішньополітичному відомстві.

Українські дипломати нагадали, що правоохоронні органи України здійснюють кримінальне провадження щодо факту незаконної націоналізації концерну «Масандра» окупаційною владою, а стосовно експропрійованого російською окупаційною адміністрацією підприємства «Масандра» Указом Президента України від 15 травня 2017 року були запроваджені обмежувальні заходи (санкції), дію яких було подовжено до червня 2021 року.

«Закликаємо міжнародне співтовариство не брати участі у так званій «приватизації» та утримуватись від будь-яких форм співпраці із незаконно націоналізованим Російською Федерацією концерном до моменту повернення його в управління Уряду України», - зауважили в МЗС.

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Як повідомляв Укрінформ, 8 грудня віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що незаконне захоплення об’єктів державної, комунальної та приватної власності на тимчасово окупованих Росією територіях АР Крим та Севастополя є злочином, незалежно від форми, яку намагається надати цьому процесу російська окупаційна адміністрація. Він застеріг усіх, хто намагатиметься «купити» «Масандру», що проти них «буде застосовано увесь можливий спектр заходів реагування, у тому числі – на міжнародному рівні».

На 14 грудня російська окупаційна адміністрація у Криму запланувала аукціон, під час якого збираються продати «Масандру». Так звана «націоналізація» «Масандри» окупаційною адміністрацією відбулася у 2014 році.