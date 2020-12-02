У муфтія Польщі вибачилися за «російський» Крим у календарі, Меджліс вимагає згадки про Україну

Релігійне Об’єднання мусульман Польщі назвало “редакційною помилкою” напис "Російська Федерація” під зображенням кримських мечетей у релігійному календарі на 2021 рік.

Як передає кореспондент Укрінформу, текст заяви муфтія оприлюднив член виконавчого комітету Всесвітнього конгресу кримських татар від Польщі Недім Усейнов у Фейсбуці.

“Сталася редакційна помилка на етапі підготовки, виною цьому є згубний автоматизм і перенесення напису “Російська Федерація” на всі сторінки календаря. За це ще раз перепрошую”, - йдеться в заяві муфтія Польщі.

У зверненні також зазначається, що Об’єднання мусульман Польщі “усім серцем підтримує вільний Крим” і допомагає кримським татарам, які приїхали до Польщі після 2014 року.

У виправленій електронній версії релігійного календаря на 2021 рік на сайті Об’єднання мусульман Польщі під малюнками кримських мечетей зник напис “Російська Федерація”, однак не з’явився напис про територіальну приналежність Криму до України. У цьому контексті Усейнов написав, що пояснення духовного лідера мусульман Польщі є недостатніми, оскільки у заяві відсутня згадка про те, що Об’єднання мусульман Польщі визнає Крим тимчасово окупованою територією України.

Член виконавчого комітету Всесвітнього конгресу кримських татар від Польщі висунув низку вимог, що відображають позицію Меджлісу кримськотатарського народу. Зокрема, від муфтія Польщі вимагають оприлюднення офіційної заяви, що згадка про Російську Федерацію під назвами кримським мечетей є редакційною помилкою, а Крим є територією України. При цьому заяву слід розіслати усім, хто вже отримав календарі. Крім того, вимагається відкликати з друкарні і знищити всі роздруковані та електронні дефектні копії цього календаря.

Як повідомлялося, у релігійному календарі мусульман Польщі на 2021 під зображеннями мечетей в Сімферополі, Феодосії, Бахчисараї та Старому Криму розміщено напис про територіальну приналежність до РФ.

Релігійне об’єднання мусульман Польщі очолює муфтій Томаш Міськевич. За повідомленням ЗМІ, вже після окупації Криму Росією, у червні 2014 року, він відвідав півострів для ознайомлення з ситуацією щодо становища мусульман.