Україна шукає форму запрошення РФ до участі в Кримській платформі - Джапарова

Перший заступник міністра іноземних справ Еміне Джапарова заявила, що Україна шукає "відповідну форму", аби запросити Росію як державу-окупанта до участі в "Кримській платформі".

Про це повідомляє "Крим.Реалії", передає Укрінформ.

«Однозначно, будемо запрошувати (до участі в "Кримській платформі" - ред.). Ми це вже оголосили. Шукаємо відповідну форму запрошення. Ми вважаємо, що це країна номер один, яка повинна брати участь у подібних форматах, бо це країна, яка окупувала Крим, яка несе повну відповідальність за ситуацію в Криму, зокрема щодо захищеного населення, а це 2,5 мільйона громадян України», – наголосила Джапарова.

Раніше вона акцентувала на тому, що для українських дипломатів "не є секретом нецивілізована поведінка РФ" і вони не очікують, що запрошення буде прийняте.

Як повідомляв Укрінформ, Володимир Зеленський 23 вересня представив в ООН концепцію «Кримської платформи» та запропонував міжнародним партнерам долучитися до цієї ініціативи, щоб об'єднати зусилля для деокупації Криму. Під час саміту Україна-ЄС 6 жовтня Євросоюз принципово підтвердив готовність до такої ініціативи. Зараз Україна проводить погодження цього питання на рівні національних урядів країн ЄС.

Проведення саміту Кримської платформи заплановане на травень 2021 року в Києві.

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У жовтні 2020 року про свою зацікавленість в цьому переговорному процесі заявила Польща. Офіційний Київ також очікує приєднання до платформи з деокупації Криму Туреччини, Малайзії, Словаччини, Великої Британії та інших країн.