Ердоган готовий брати активну участь у Кримській платформі — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський запросив Президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана долучитися до «Кримської платформи» і отримав його згоду на активну участь у проєкті.

Про це Зеленський заявив на спільному з турецьким колегою брифінгу в Стамбулі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Для України надзвичайно важливою є підтримка Туреччиною суверенітету і територіальної цілісності України. Президент Ердоган запевнив, що і надалі докладатиме активних особистих зусиль у питанні звільнення політичних в'язнів українців та кримських татар, що незаконно утримуються Росією. Я також запросив Туреччину долучитися до нашого проєкту "Кримської платформи". Це інструмент консолідації міжнародних партнерів для захисту прав кримчан та деокупації українського півострова. Вдячний вам, пане Президенте, за готовність підтримати цей проєкт та брати в ньому активну участь», - сказав Зеленський.

Він розповів, що говорив з Президентом Туреччини і про складну ситуацію на Донбасі.

«Ми погодилися, що дипломатичний шлях вирішення кризи та настання сталого миру дійсно єдиний і вірний», - поінформував глава Української держави.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський перебуває сьогодні з офіційним візитом в Туреччині. Зустріч президентів України та Туреччини віч-на-віч тривала більше години. За внесок у зміцнення українсько-турецького міждержавного співробітництва, підтримку незалежності та територіальної цілісності України Зеленський нагородив Ердогана орденом Ярослава Мудрого І ступеня.