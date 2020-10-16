Зеленський анонсував засідання Стратегічної ради з Туреччиною

Україна і Туреччина домовилися провести дев'яте засідання Стратегічної ради високого рівня вже на початку наступного року.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на спільному з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом брифінгу в Стамбулі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Україна і Туреччина готові поглиблювати стратегічне партнерство та розвивати співпрацю в усіх сферах взаємного інтересу. Ми детально обговорили актуальні питання, що дозволить якісно підготувати дев'яте засідання Стратегічної ради високого рівня. Ми домовилися провести його вже на початку наступного року", - сказав Зеленський.

Він відзначив, що діалог між Україною і Туреччиною динамічно розвивається.

"Жодні віруси не завадять партнерству та дружбі наших країн, і сьогоднішні плідні переговори яскраво це доводять", - зазначив глава Української держави.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський перебуває сьогодні з офіційним візитом в Туреччині. Зустріч президентів України та Туреччини віч-на-віч тривала більше години. За внесок у зміцнення українсько-турецького міждержавного співробітництва, підтримку незалежності та територіальної цілісності України Зеленський нагородив Ердогана орденом Ярослава Мудрого І ступеня.

Восьме засідання Стратегічної ради високого рівня під головуванням президентів України й Туреччини відбулось 3 лютого у Києві.

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