Україна та Туреччина підписали низку документів та нову військову угоду

У Стамбулі за результатами зустрічі президентів України та Туреччини Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана підписано низку документів, зокрема рамкову військову угоду між урядами України та Туреччини.

Про це повідомляє власкор Укрінформу в Туреччині.

Від України угоду підписав міністр оборони Андрій Таран, від Туреччини - міністр національної оборони Хулусі Акар.

Наразі текст укладеної угоди не оприлюднено. Як раніше повідомляло Міноборони України, документ створює правові підстави для розширення двостороннього співробітництва у зазначеній сфері за 21 напрямом.

Окрім того, Таран та голова Державного агентства з питань оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір підписали меморандум про наміри у галузі оборонно-промислових проєктів.

Також підписано протокол за результатами 12-го засідання міжурядової українсько-турецької комісії з торговельно-економічного співробітництва. Свої підписи під документом поставили міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко та міністр національної оборони Турецької Республіки Хулусі Акар.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський перебуває сьогодні з офіційним візитом в Туреччині. Зустріч президентів України та Туреччини віч-на-віч тривала більше години. За внесок у зміцнення українсько-турецького міждержавного співробітництва, підтримку незалежності та територіальної цілісності України Зеленський нагородив Ердогана орденом Ярослава Мудрого І ступеня.