«Антонов» та системи ППО: Зеленський назвав напрямки співпраці з «оборонкою» Туреччини

Україна і Туреччина мають величезний потенціал для співпраці в оборонній сфері, яка може включати не тільки спільне виробництво турецьких безпілотників і літаків "Антонов", а й двигунобудування, розвиток систем ППО, спільне виробництво корабля класу "корвет".

Як передає Укрінформ, про це Президент Володимир Зеленський заявив у інтерв'ю турецькому інформаційному агентству Demirören .

Він відзначив, що оборонна сфера належить до пріоритетних у відносинах України і Туреччини. За словами Президента, українська сторона з великою цікавістю та повагою спостерігає за розвитком турецького військово-промислового комплексу. Водночас він зауважив, що й українська оборонна промисловість по праву славиться своїми традиціями і надійністю, до того ж ми добре знаємо, що таке сучасна війна. Тому, маючи таку базу, для України й Туреччини абсолютно логічно об'єднувати зусилля, вважає Зеленський.

"Наприклад, турецькі безпілотники зарекомендували себе з найкращого боку. Ми бачимо, що це справді гордість вашого ВПК. Це саме той вид озброєнь, який здатний кардинально змінити ситуацію на полі бою. І ми, безумовно, зацікавлені у спільному виробництві. Тут нема що особливо пояснювати, все просто. Туреччина демонструє серйозні успіхи в цьому напрямку, і ми купуємо цю продукцію. Україна своєю чергою виробляє двигуни для дронів. Тож запуск спільного підприємства – природний крок", - сказав глава держави.

Він також зазначив, що нам, безумовно, приємний інтерес турецької сторони до літаків "Антонов", і "так само логічно, що й у галузі літакобудування ми з турецькими друзями можемо дуже багато зробити разом".

"Більш того, скажу, що це далеко не всі сфери, в яких ми можемо й розраховуємо співпрацювати з Турецькою Республікою в контексті оборонної промисловості. Двигунобудування, розвиток систем ППО, спільне виробництво корабля класу "корвет"... Потенціал для співпраці величезний", - переконаний Президент України.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Зеленський у п’ятницю, 16 жовтня, перебуває з робочим візитом у Туреччині.