Переговори про ЗВТ між Україною і Туреччиною вже на фінішній прямій - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що Угода про вільну торгівлю між Україною і Туреччиною буде підписана найближчим часом, оскільки переговори щодо неї вже вийшли на фінішну пряму.

Як передає Укрінформ, про це глава держави заявив у інтерв'ю турецькому інформаційному агентству Demirören.

"Переговори про такі угоди можуть бути простими лише з тими країнами, чий ринок нічого не означає. Туреччина та Україна абсолютно інші. Наш спільний економічний потенціал – величезний. А значить, є дуже багато нюансів, які повинні бути узгоджені, і це потребує часу. Однак ми вже перебуваємо на фінішній прямій. Сподіваюся, що Угода буде підписана в найкоротші терміни", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що через три роки Туреччина разом із друзями відзначатиме сторіччя створення Республіки, і до цього українській стороні хотілося б підійти з набагато більшим багажем економічних контактів.

"Швидке підписання Угоди про вільну торгівлю суттєво допоможе нам у досягненні цієї мети", - переконаний Президент.

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Як повідомив 18 вересня в інтерв'ю Укрінформу заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, торговий представник України Тарас Качка, Україна та Туреччина перезавантажили переговорний процес щодо Угоди про вільну торгівлю, зокрема, повністю оновили текст у частині, що стосується тарифних зобов’язань. За його словами, це новий документ, який сторони почали узгоджувати спочатку.

За І півріччя 2020 року товарообіг між країнами склав $2,27 млрд, що на 1,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Україна зацікавлена в нарощуванні експорту готової продукції.

Фото: ОП