Зеленський прибув до Туреччини

Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Турецької Республіки.

Літак приземлився у Стамбулі об 11.40 за місцевим (і київським) часом, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Туреччині.

Фото: ОП

Кортеж Президента відбув до Вселенського патріархату, де програмою візиту заплановано спільну молитву за Україну в церкві Святого Георгія, зустріч зі Вселенським патріархом Варфоломієм.

Зустрічі на найвищому рівні розпочнуться зі спілкування Президента України з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом віч-на-віч, пізніше відбудеться зустріч делегацій у розширеному форматі.

Фото: Твіттер А.Сибіги

На 17.00 заплановано початок церемонії підписання низки двосторонніх угод, після чого відбудеться спільна пресконференція глав держав.

У складі української делегації - міністр оборони Андрій Таран, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Качка, заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко, командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа. Також керівники провідних підприємств військово-промислового комплексу України: ПАТ «Мотор Січ» В’ячеслав Богуслаєв, ДП «Івченко-прогрес» Ігор Кравченко, ПАТ «ФЕД» Віктор Попов.

Фото: ОП

Президента супроводжує дружина Олена Зеленська, керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак.

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Як повідомляв Укрінформ, Зеленський перебуватиме у Туреччині з одноденним офіційним візитом.

Президент Турецької Республіки Ердоган відвідував Україну 3 лютого цього року.