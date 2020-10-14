Зеленський відвідає військових на передовій

Президент Володимир Зеленський сьогодні поїде на Донбас, щоб відзначити День захисника України разом з військовими на лінії зіткнення.

Про це глава держави заявив у виступі на церемонії складання присяги ліцеїстами Київського військового ліцею імені Івана Богуна та присвоєння почесних найменувань бойовим військовим частинам, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні, як і торік, я буду на сході разом з нашими бійцями, і я впевнено зможу їм сказати, що росте гідна та потужна зміна, нове покоління майбутніх захисників України", - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, День захисника України відзначається щороку 14 жовтня в день Покрови Пресвятої Богородиці та одночасно з Днем українського козацтва і Днем УПА.

Це державне свято було встановлено указом Президента України від 14 жовтня 2014 року. При цьому було скасовано святкування Дня захисника вітчизни 23 лютого.

Фото: ОП