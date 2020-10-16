Зеленський: Очікуємо широкої участі турецького бізнесу в процесі приватизації

Президент Володимир Зеленський вважає, що нинішній рівень економічної співпраці між Україною і Туреччиною є лише початковим етапом, і розраховує на зростання турецьких інвестицій та участь турецького бізнесу в процесі приватизації в Україні.

Як передає Укрінформ, про це глава держави заявив в інтерв'ю турецькому інформаційному агентству Demirören.

"Оцінка турецького бізнесу може складатися з одного слова: чудово! Компанії з вашої країни займаються будівництвом доріг та іншої інфраструктури, забезпечують якісний мобільний зв'язок. Говорити про представників дрібного й середнього бізнесу можна дуже довго – досить поглянути на кількість турецьких закладів у великих містах України. Але навіть все це, я впевнений, – лише початковий етап нашої співпраці. Ми можемо зробити разом набагато більше", - сказав Зеленський.

Він додав, що найпершим завданням є розширення спільної роботи над проєктами в галузі інфраструктури, у банківській сфері, в суднобудуванні. Водночас Президент зауважив, що цим можливості співпраці не вичерпуються.

"Ми очікуємо широкої участі турецького бізнесу в процесі приватизації в Україні. Політика нашої держави будується на ідеї максимального сприяння інвесторам. У тій сфері, яку вибере сам бізнес для роботи, ми завжди будемо готові допомогти", - запевнив глава держави.

Як повідомлялося, за І півріччя 2020 року товарообіг між країнами склав $2,27 млрд, що на 1,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Україна зацікавлена в нарощуванні експорту готової продукції.

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Президент Зеленський у п’ятницю, 16 жовтня, перебуває з робочим візитом у Туреччині.