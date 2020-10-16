Президент Володимир Зеленський відвідує Вселенський патріархат, де спільно з представниками української громади у Туреччині взяв участь у спільній молитві за Україну в церкві Святого Георгія.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Туреччині.

Нині розпочалася зустріч Президента України зі Вселенським патріархом Варфоломієм у його резиденції на Фанарі.

Як повідомляв Укрінформ, Зеленський 16 жовтня перебуває з офіційним візитом у Турецькій Республіці.

Також у складі української делегації - віцепрем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський, міністр оборони Андрій Таран, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Качка, заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко, командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джамілєв. Також керівники провідних підприємств військово-промислового комплексу України: ПАТ «Мотор Січ» В’ячеслав Богуслаєв, ДП «Івченко-прогрес» Ігор Кравченко, ПАТ «ФЕД» Віктор Попов.

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Президента супроводжує дружина Олена Зеленська, керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак.

Зеленський у Стамбулі помолився за Україну / Фото: Ольга Будник. Укрінформ