Крим став ключовою темою зустрічі Джапарової з главою МЗС Туреччини

Ситуація на території окупованого Росією Криму стала ключовим питанням, що розглядалося на зустрічі заступниці міністра закордонних справ України Еміне Джапарової з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу в Анкарі.

Про це Джапарова розповіла в коментарі Укрінформу.

«Розповідала (міністру закордонних справ Туреччини - ред.) детально про те, яка ситуація на сьогодні в Криму, в яких умовах живуть 2,5 млн наших громадян. Це є реальний режим заручників, де немає свободи. Розповідала про переслідування Православної церкви України, особливо в контексті отримання Томосу», - поінформувала вона.

Окрім того, на зустрічі в Анкарі йшлося про різні елементи двосторонньої та багатосторонньої співпраці в рамках міжнародних організацій та створення Кримської платформи.

«Так, Криму була приділена чи не головна увага. Розповідала деталі того, як бачимо, роботу Кримської платформи, до якої ми зараз запрошуємо країни. Сподіваємося, що Туреччина приєднається до цієї Кримської платформи», - сказала заступниця міністра.

На своїй сторінці у Twitter за результатами зустрічі Джапарова написала: «Туреччина - стратегічний партнер, який підтримує нас конкретними вчинками, ніколи не визнає окупацію Криму і готовий стояти поруч з Україною та нашими ініціативами».

15 жовтня в Анкарі, під час візиту до Туреччини, Джапарова відвідає Управління з питань закордонних тюрків та споріднених громад (YTB) та Генеральний центр культури та взаємодопомоги кримських тюрків Туреччини, зустрінеться із заступниками міністрів закордонних справ, культури та туризму Туреччини, головою Національної комісії UNESCO Туреччини.

Як повідомлялося, в рамках проведення у Турецькій Республіці в період з 15 по 17 жовтня візиту Президента України планується підписання проєкту рамкової військової угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Турецької Республіки.

Фото: Emine Dzheppar / Twitter