Україна сподівається, що Словаччина приєднається до «Кримської платформи» - Джапарова

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова під час візиту до Словаччини обговорила можливість приєднання цієї країни до «Кримської платформи» після її запуску.

Про це дипломат повідомила у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Джапарова зазначила, що після робочого візиту до Австрії продовжила програму адвокації кримських ініціатив у Словаччині в межах роботи 15-го Міжнародного форуму з питань безпеки «GLOBSEC».

"З державним секретарем МЗС і європейських питань Словацької Республіки Мартіном Клусом... обговорили досягнення та ідеї для двостороннього співробітництва, а також взаємодію наших держав у багатосторонньому форматі. Провела окремі зустрічі з відомими словацькими політологами - директором «Інституту суспільних питань» Григорієм Месежніковим та директором «Словацької асоціації зовнішньої політики» Александром Дулебою... Окремо обговорили кримське питання та весь спектр наслідків окупації. Розповіла про нашу ініціативу створити «Кримську платформу», сподіваюся на приєднання Словаччини до її діяльності після запуску", - написала Джапарова.

Перша заступниця глави МЗС провела й ряд інших зустрічей та заходів у межах роботи «GLOBSEC».

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"Була рада зустрітися з другом України міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу. Подякувала за підтримку України, невизнання окупації Криму та засудження порушення прав людини в Криму. Коротко окреслила концепцію "Кримської платформи", розраховуємо на активну участь у ній турецької сторони, але більш детально про це буду говорити під час візиту до Туреччини наступного тижня", - зазначила дипломат.

Вона повідомила, що мала також нагоду обговорити з міністром закордонних справ Казахстану Мухтаром Тлеуберді взаємодію в рамках міжнародних організацій та важливість для України набуття статусу спостерігача в Тюркській раді та Організації ісламського співробітництва.