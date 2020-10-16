Зеленський нагородив Ердогана орденом

Зеленський нагородив Ердогана орденом

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський вручив Президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану орден князя Ярослава Мудрого І ступеня. 

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Туреччині.

«За визначний особистий внесок у зміцнення українсько-турецького міждержавного співробітництва, підтримку незалежності та територіальної цілісності України», - зачитав відповідний указ глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Як повідомляв Укрінформ, Зеленський у п’ятницю, 16 жовтня, перебуває з робочим візитом у Туреччині.

Фото: AA

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