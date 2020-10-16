Зеленський та Ердоган у Стамбулі проводять зустріч віч-на-віч

У Стамбулі проходить зустріч Президентів України і Туреччини Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана у закритому форматі віч-на-віч.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Туреччині.

Після спілкування глав держав відбудуться зустрічі делегацій у розширеному форматі.

Також заплановано 12-те засідання Міжурядової українсько-турецької комісії з торговельно-економічного співробітництва.

У складі української делегації - віцепрем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, міністр оборони Андрій Таран, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Качка, заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко, командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джамілєв.

Турецьку сторону на чолі з Президентом Ердоганом представлятимуть міністр національної оборони Хулусі Акар, міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу, міністр казначейства й фінансів Берат Альбайрак, міністр торгівлі Рухсат Пекджан, голова Державного агентства з питань оборонної промисловості Ісмаїл Демір.

Як повідомляв Укрінформ,Президент України Володимир Зеленський 16 жовтня перебуває з робочим візитом у Турецькій Республіці.

На 17.00 заплановано початок церемонії підписання низки двосторонніх угод, після чого відбудеться спільна пресконференція глав держав.

Фото: АА