Джапарова запросила представників ЄС на саміт Кримської платформи

Перша заступниця глави МЗС Еміне Джапарова запросила представників Євросоюзу взяти участь у саміті Кримської платформи, запланованому на перше півріччя 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє МЗС.

У вівторок, 17 листопада Еміне Джапарова взяла участь у зустрічі з послами держав Євросоюзу, організованій Представництвом ЄС в Україні. З доповідями на заході також виступили постійний представник Президента в АР Крим Антон Кориневич і голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

«Перша заступниця міністра поінформувала партнерів про актуальну ситуацію в тимчасово окупованому Росією Криму. Вона відзначила, що найбільш гострими проблемами є, зокрема, порушення прав людини, норм міжнародного гуманітарного права, згортання свободи слова та релігійних свобод, расова дискримінація, мілітаризація, загрози свободі судноплавства в Чорному та Азовському морях, а також безпекові виклики більш широкому регіону Середземномор’я і Близького Сходу», - йдеться у повідомленні.

Джапарова подякувала країнам ЄС за послідовну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, у тому числі через запровадження антиросійських санкцій і закликала до їх посилення у відповідь на проведення Росією «місцевих виборів» в тимчасово окупованому Криму та масові порушення прав людини на півострові.

На продовження обговорення питання Кримської платформи у різних форматах у Брюсселі, перша заступниця глави МЗС представила партнерам деталі цієї концепції та запросила приєднатися до її діяльності. Вона також запросила держави ЄС взяти участь в установчому саміті Кримської платформи, проведення якого заплановане на перше півріччя 2021 року.

«В ході подальшого обміну думками представники держав-членів ЄС подякували за надані роз’яснення щодо цілей та напрямів діяльності Кримської платформи. Проведена грунтовна дискусія стала важливим елементом підготовки до започаткування діяльності Кримської платформи», - зазначають у МЗС.