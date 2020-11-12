Литва підтримує Кримську платформу і планує брати в ній участь – посол

Литва підтримує рішення України створити міжнародну Кримську платформу і планує брати участь у її діяльності.

Як передає Укрінформ, про це заявив посол Литви в Україні Вальдемарас Сарапінас в інтерв’ю агенції «Інтерфакс-Україна».

«Ми погоджуємося з думкою Києва, що ця ініціатива допоможе консолідувати політику невизнання, протистояти мілітаризації Криму, слідкувати за ситуацією з правами людини і екологією, порушувати інші нагальні проблемні питання, що виникають через окупацію Криму. Вважаємо, що ця ініціатива співвідноситься з політикою невизнання Європейським Союзом незаконної анексії Криму та вимогами ЄС до Росії забезпечити права жителів Криму», - сказав дипломат.

Як повідомляв Укрінформ, Володимир Зеленський 23 вересня представив в ООН концепцію Кримської платформи та запропонував міжнародним партнерам долучитися до цієї ініціативи, щоб об'єднати зусилля для деокупації Криму. Під час саміту Україна-ЄС 6 жовтня Євросоюз принципово підтвердив готовність до такої ініціативи. Нині Україна проводить погодження цього питання на рівні національних урядів країн ЄС.

Проведення саміту Кримської платформи заплановане на травень 2021 року в Києві.

Фото: Paulius Peleckis