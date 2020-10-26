США готові до співпраці над створенням Кримської платформи - Джапарова

Сполучені Штати готові до співпраці над створенням Кримської платформи, ініційованої Україною.

Як передає Укрінформ, про це сказала тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін під час зустрічі з першою заступницею міністра закордонних справ України Еміне Джапаровою 26 жовтня, повідомляє пресслужба МЗС.

"Крістіна Квін висловила готовність співпрацювати з Україною та наголосила, що позиція США, закріплена у Декларації щодо Криму, яка була оприлюднена Державним секретарем Майком Помпео, залишається твердою та незмінною – Крим є частиною України і США ніколи не визнають спроби Росії його анексувати", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що Джапарова висловила вдячність США за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та непохитну позицію щодо агресії Росії на Донбасі і незаконної окупації Криму. У цьому зв’язку вона детально поінформувала співрозмовницю про бачення української сторони основних елементів та субстантивного наповнення Кримської платформи, головною метою якої має стати консолідація політики невизнання міжнародним співтовариством окупації Криму.

Також вона висловила вдячність за послідовну підтримку України з боку США в рамках міжнародних організацій, а також наголосила на важливості ухвалення оновлених та суттєво посилених резолюцій «Проблема мілітаризація Автономної Республіки Крим та м.Севастополя, Україна, а також частин Чорного та Азовського морів» та «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, Україна», які найближчим часом будуть винесені Україною на розгляд Генеральної Асамблеї ООН.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці вересня МЗС України заявило про плани проведення в Києві Кримського саміту, який має стати найвищим рівнем міжнародного охоплення ініціативи "Кримська платформа".

Фото: МЗС України