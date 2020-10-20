Джапарова: Мета Кримського саміту – посилити міжнародний тиск на Росію

Головна мета Кримського саміту, який Україна планує провести в контексті ініціативи "Кримської платформи" наступного року в Києві на рівні глав держав та урядів, полягає в посиленні міжнародного тиску на Росію через її окупацію Криму.

Про це заявила у вівторок під час прямого включення, організованого Атлантичною радою (США), перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Країни, які вирішили підтримати Україну, приєднаються до "Кримської платформи", відвідають Київ та підтримають декларацію (саміту – ред.), яка насправді зосереджуватиметься на базових речах – таких як політика невизнання, політика санкцій, дипломатичні та політичні рамки нашої боротьби за Крим. Тобто йдеться про міжнародний тиск: економічний, юридичний, політичний",- зауважила Джапарова.

Вона підкреслила, що запланований Кримський саміт має пройти на рівні глав держав та урядів.

"Зараз ми працюємо над датою та способом проведення саміту - оскільки коронавірус насправді створює додаткові перешкоди", - зазначила представниця МЗС України, додавши, що проведення саміту планується у форматі фізичної присутності іноземних лідерів у Києві.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці вересня МЗС України заявило про плани проведення в Києві Кримського саміту, який має стати найвищим рівнем міжнародного охоплення ініціативи "Кримська платформа".