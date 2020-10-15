Громадськість має активно підтримати Кримську платформу - експерти

Міжнародна платформа з деокупації Криму є дуже перспективним механізмом, і громадськість має активно її підтримати.

На цьому наголосили учасники круглого столу - експертної наради в Укрінформі на тему «Гуманітарні виклики в окупованому Криму».

«Свідоме розведення питання окупованого Криму і окупованих територій Донбасу пропагується всюди. Питання Криму намагаються закрити, тому є необхідність підняття його на новий рівень. Про нього ніхто не забуває, але треба нова якість. Одна з таких ініціатив – створення Міжнародної кримської платформи... 23 вересня вона була презентована Президентом у виступі в ООН», - сказав співкоординатор ГІ «Бурштиновий шлях», директор ЦСД «Український меридіан» Дмитро Левусь.

Він нагадав, що, за словами першої заступниці міністра закордонних справ Еміне Джапарової, Кримська платформа буде багаторівневою ініціативою, що включатиме рівень політичний, рівень міністрів оборони та закордонних справ, міжпарламентський та рівень експертів.

«Питання Криму обговорюватиметься на найвищому рівні – це саміт, який планується на 26 лютого. Вкрай необхідна ідея, яка потребує втілення. Проблеми, які існують в окупованому Криму, мають обговорюватися постійно на таких найвищих майданчиках… Але і ми маємо порушити проблеми, які декларували. Є певні ідеї, певні думки. Думаю, що ми зможемо ці речі реалізувати. Громадськість, експертна спільнота може і мусить зробити свій внесок в деокупацію Криму, зокрема ґрунтуючись на ініціативі "Кримська платформа"», - зазначив Левусь.

Водночас виконавчий директор БФ «Акцент» Олег Лісний згадав про те, що Президент України порушував кримське питання під час нещодавнього візиту до Великої Британії, обговорював його і під час візиту президента Польщі до Києва.

«У спільній заяві двох президентів (України та Польщі - ред.) було чітко продекларовано, що кримські санкції можуть бути скасовані тільки після деокупації Криму. Але і громадянське суспільство не мусить просто спостерігати. Ми маємо діяти активно. І ми, як мінімум, вже не даємо цьому питанню зникнути з медіапростору», - зауважив Лісний.

Учасники заходу також висловили свою оцінку щодо спроб влади РФ легітимізувати замах на анексію Криму, перекласти відповідальність за економічну, екологічну та соціальну кризи на півострові на владу України. Йшлося також про фактори мілітаризації Криму, контролю агресора над морськими акваторіями навколо півострова.