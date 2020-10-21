Джапарова обговорила створення Кримської платформи з послом Румунії

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова обговорили з послом Румунії в Україні Крістіан-Леоном Цуркану створення Кримської платформи та взаємодію між країнами в міжнародних організаціях.

Про це йшлося під час зустрічі 20 жовтня, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС.

"Під час зустрічі Еміне Джапарова поінформувала посла про актуальні для України питання порядку денного у рамках міжнародних організацій, ініціативи української сторони у регіональному та європейському вимірах, а також щодо заходів, які вживатимуться нашою державою на міжнародних майданчиках і з залученням іноземних партнерів з метою збереження у фокусі міжнародної спільноти питання російської агресії проти України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Джапарова окремо зупинилася на питанні створення Кримської платформи, зазначивши, що її ключовим завданням є подальша консолідація і координація зусиль політики невизнання і деокупації Криму.

Крім того, співрозмовники обговорили шляхи взаємодії у рамках міжнародних організацій, у т.ч. ОБСЄ та ЮНЕСКО, відзначивши розуміння спільних інтересів та важливість конструктивного підходу при розгляді пріоритетних для кожної держави питань.