Джапарова заявляє, що в окупований Крим переселили вже пів мільйона росіян

Після віроломної агресії проти України у 2014 році та незаконної анексії Криму російські окупанти перетворили півострів на військову базу та продовжують цілеспрямовану політику щодо зміни його демографічної структури – вони витісняють українське населення та заміняють його громадянами РФ.

Про це у вівторок під час віртуального круглого столу під егідою «Атлантичної ради», що був присвячений спротиву кримських татар утискам та репресіям збоку окупаційної адміністрації РФ, заявила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«В тому, що стосується Криму – окупанти перетворили його на військову базу, і будь-яка дія Росії, зокрема, будь-який інфраструктурний проєкт, мають очевидне військове призначення. Навіть ті дороги, які вони збудували у Криму, призначені для посилення їх військової присутності. Росія подвоїла таку військову присутність, вони модернізували свій військових компонент у повітрі, у морі та на суходолі, мають нині шість підводних човнів, чого більш ніж достатньо, щоб контролювати всю акваторію Чорного моря», - наголосила Джапарова

За її словами, ще одна особливість поведінки російських окупантів – активна колонізація півострова, яка відбувається просто зараз.

«Вони витісняють українське населення з Криму. З іншого боку, вони заводять туди російських громадян. Ми маємо різні цифри, але навіть за російською статистикою 100 тисяч з чимось росіян заїхали до Криму, але неофіційна цифра є у п’ять разів вищою. Ми вважаємо, що принаймні пів мільйона російських громадян є вже зараз у Криму, і це, безумовно, є величезною загрозою для національної безпеки (України)», - підкреслила дипломат.

Вона зауважила, що для України ці питання є дуже чутливими, адже Росія використовує демографічну чистку як вже свій «класичний» інструмент для приховування власних злочинів. Окупанти влаштовують для місцевого населення психологічний терор, проводять свавільні арешти та систематичні обшуки з єдиною метою – залякати людей, забрати в них свободу на спротив та на самовираження.

Окупація Криму Росією стала таким злочином, порушенням міжнародного законодавства та гуманітарного права, у тому числі – порушенням сотень двосторонніх та багатосторонніх угод з Україною.

Джапарова нагадала, що для України російська агресія призвела до окупації близько 7 відсотків території, включаючи Крим і Донбас. Близько 14 тисяч українців загинули у війні на Донбасі, і ще близько 40 тисяч отримали поранення за сім років війни.

«Агресія РФ призвела до появи в Україні більше 1,45 мільйона переміщених осіб, включаючи тих, хто виїхав з Криму. Ми говоримо, що таких людей може бути до 60 тисяч, але це не точна статистика, оскільки багато з українців вважали за дискримінацію реєструватися в якості біженців на власній землі. Ми переконані, що ця цифра українських громадян, що виїхали з Криму, де факто, є вищою», - додала Еміне Джапарова.