Україна не очікує змін у політиці США щодо Криму після виборів — МЗС

Політика всіх інститутів американської влади щодо невизнання анексії Криму та підтримки України залишатиметься потужною після виборів президента США – незалежно від того, хто опиниться в Білому домі.

Про це заявила у вівторок перша заступниця глави МЗС України Еміне Джарарова під час відеоконференції, організованої "Атлантичною радою" (США), повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Я не думаю, що відбудуться кардинальні зміни (після виборів – ред.) з точки зору ставлення США до проблеми щодо спроби (Росії – ред.) анексувати Крим", - зауважила Джапарова.

У цьому зв'язку вона підкреслила, що Україна має багатосторонню підтримку – як військову, так і політичну з боку офіційного Вашингтона, яка насправді "відіграє важливу роль" для угамування апетиту агресивної політики Росії.

"Заяви багатьох американських політиків – і демократів, і республіканців – є достатньо гучними з точки зору підтримки Криму, кримських татар, а також українців та безпосередньо України як держави. Тож ми не очікуємо, що відбудуться якісь зміни чи перетрубації внаслідок виборів президента в США", - підкреслила Джапарова.

Вона підкреслила, що вважає американські інститути влади потужними та спроможними підтримати питання Криму на порядку денному політики США, незважаючи на те, хто опиниться в Білому домі після виборів.

Як повідомлялося, вибори президента США заплановані на 3 листопада 2020 року. Основними конкурентами, які змагаються за посаду в Білому домі, є чинний президент Дональд Трамп і колишній віцепрезидент США Джо Байден.