Джапарова закликає ЄС розширити санкції проти Росії за незаконні «вибори» в Криму

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС, про це Джапарова заявила у виступі на шостому засіданні Комітету асоціації між Україною та ЄС, яке проходило в форматі відеоконференції.

«Перша заступниця міністра закликала посилити політико-дипломатичний тиск на Російську Федерацію, зокрема шляхом розширення санкцій, у відповідь на організацію російською окупаційною владою незаконних «виборів» на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим та м.Севастополь», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Джапарова поінформувала про порушення російськими окупантами прав людини, зокрема переслідування політичних активістів, представників національних меншин та громадянських журналістів, проведення незаконного призову до лав російської армії, зміну демографічної ситуації в Криму тощо.

Окремо перша заступниця міністра наголосила на утисках Православної Церкви України в Криму. Вона також привернула увагу до збільшення удвічі кількості російських військових в Криму, перевезення на півострів різних видів озброєння, у тому числі засобів, що можуть переносити ядерну зброю.

У рамках заходу Еміне Джапарова представила європейським партнерам «Кримську платформу», подякувала за підтримку цієї ініціативи з боку ЄС та висловила сподівання на активну участь інституцій та держав-членів ЄС у її роботі, а також на участь лідерів ЄС у Саміті в травні 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, МЗС України засудило «протиправну організацію і проведення Російською Федерацією 13 вересня 2020 року так званих «виборів» до незаконних органів, утворених російською окупаційною адміністрацією на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим та м.Севастополь».

Фото: МЗС