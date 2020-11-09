Фабрикування справ проти українців є ключовою репресивною практикою РФ у Криму — Джапарова

Фабрикування політично вмотивованих справ проти громадян України є однією з ключових репресивних практик Росії в тимчасово окупованому Криму.

Про це написала перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова у Твіттер, повідомляє Укрінформ.

“По суті, фабрикування політично вмотивованих справ проти громадян України є однією з ключових репресивних практик російських окупантів у Криму”, - зазначила вона.

Водночас Джапарова нагадала, що чотири роки тому “російський суд” заарештував трьох громадян України — Дмитра Штиблікова, Олексія Бессарабова і Володимира Дудку за нібито підготовку диверсій у Криму.

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“Такі справи є активними діями ФСБ з наповнення міфів про «шпигунів» та «переможну боротьбу» з ними”, - підкреслила заступник міністра.

Як повідомляв Укрінформ, Володимира Дудку, Олексія Бессарабова і Дмитра Штиблікова затримали 9 листопада 2016 року в Севастополі, їх безпідставно обвинуватили в підготовці диверсії організованою групою і зберіганні зброї (КК РФ: ст. 222 ч.3, ст. 222.1 ч.3, ст . 30 ч.1 - ст. 281 ч.2 п. а).