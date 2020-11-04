Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова обговорила створення Кримської платформи з послом Канади в Україні Ларисою Ґаладзою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС за підсумками зустрічі дипломаток.

"У фокусі уваги була робота української сторони з міжнародними партнерами щодо створення та наповнення практичним змістом Кримської платформи та участь у цьому процесі Уряду Канади. Співрозмовники погодилися, що платформа несе в собі потужний сигнал як у питанні підтримки України з боку міжнародної спільноти, так і до Росії як країни-окупанта про те, що окупація Криму не може і не буде забутою", - йдеться у повідомленні.

У цьому зв’язку посол Канади чітко заявила, що позиція її уряду щодо Криму ніколи не зміниться, і Канада і надалі докладатиме максимум зусиль для підтримки суверенітету та територіальної цілісності України.

Джапарова поінформувала співрозмовницю про актуальну ситуацію в Криму, пропагандистську роботу російських окупантів серед населення півострова, порушення прав українців та кримських татар, зокрема на освіту, заборону трансляції українських каналів, про мілітаризацію Криму тощо.

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Джапарова та Ґаладза також обговорили порядок денний двосторонньої співпраці в рамках міжнародних організацій та питання гендерної проблематики і домовилися продовжити ефективну співпрацю з просування гендерної рівності та фемінізації дипломатичної служби України.

Фото: mfa.gov.ua