Джапарова закликає світ посилити захист прав людини в окупованому Криму

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова закликала міжнародне співтовариство активізувати спільні зусилля із захисту прав людини в окупованому Росією Криму.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС, про це йшлося на тематичному заході щодо ситуації з правами людини у тимчасово окупованій РФ Автономній Республіці Крим та Севастополі, який відбувся на полях 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

"Російська окупаційна влада перетворила Крим на півострів страху, де тривають репресії проти громадян України, які виступають проти окупації. Держава-окупант продовжує політику незаконного ув‘язнення українців та кримських татар з метою подальшого їх утримання у заручниках вже на території Росії", - наголосила Джапарова.

У цьому контексті вона нагадала, що 3 листопада російський військовий суд Північно-Кавказького округу ухвалив неправомірне рішення про засудження трьох громадян України у черговій так званій справі "Хізб ут-Тахрір".

"Ми не полишимо наших громадян і зробимо все можливе для їх повернення в Україну", – пообіцяла дипломат.

Вона висловила переконання, що переселення російського населення на територію окупованого Криму є незаконним відповідно до міжнародного гуманітарного права.

За словами Джапарової, такі порушення прав людини і міжнародного гуманітарного права, як позбавлення права на землю, релігію, освіту та мову, примусова зміна громадянства, призов у лави російської армії, заборона діяльності Меджлісу кримськотатарського народу, а також утиски щодо української Православної церкви отримають належну оцінку з боку ООН.

Учасники заходу відзначили важливість двох доповідей Генерального секретаря ООН щодо стану дотримання прав людини у Криму, у яких містяться факти широкомасштабного наступу на права людини на тимчасово окупованому півострові та недотримання Росією як державою-окупантом міжнародно-правових зобов‘язань.

"Відтак, важливим є продовження моніторингу цієї проблематики Генсекретарем, що, зокрема, є одним з ключових елементів оновленого проєкту резолюції ГА ООН про ситуацію з правами людини у тимчасово окупованому Криму, який буде розглянутий у листопаді-грудні", - зазначила Джапарова.

Захід об‘єднав дипломатів з Києва, Нью-Йорка, Женеви, Відня та Страсбурга, які опікуються правозахисною проблематикою. З української сторони, окрім Джапарової, у ньому взяли участь постійний представник Президента України в АР Крим Антон Кориневич, віцеголова Асоціації міжнародного права України Микола Гнатовський, архієрей Православної церкви України, митрополит Сімферопольський і Кримський Климент, голова Центру прав людини Zmina Тетяна Печончик, заступник голови Меджлісу Наріман Джелялов та громадянський журналіст Наріман Мемедемінов.

Фото: МЗС