Резолюція ООН: Джапарова нагадала про права жінок у Криму та на Донбасі

Про це зазначила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова під час участі в онлайн форматі у відкритих дебатах Ради Безпеки ООН, присвячених 20-й річниці резолюції 1325, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС.

У своїй заяві Джапарова наголосила на особливому значенні цієї тематики для України, яка продовжує протидіяти збройній агресії з боку Російської Федерації.

У цьому зв’язку вона відзначила, що річниця схвалення резолюції має стати нагодою до розробки нових практичних кроків з імплементації порядку денного «Жінки, мир та безпека».

Це, зокрема, за її словами, стосується таких положень резолюції, які закликають сторони конфлікту поважати міжнародне право у контексті захисту прав жінок, жінок-переселенок та дівчат, а також вживати спеціальних заходів для захисту від гендерно обумовленого насильства.

Джапарова також нагадала, що резолюція підкреслює важливість виведення злочинів геноциду, злочинів проти людяності та воєнних злочинів з-під дії положень про амністію.

Перша заступниця міністра наголосила на необхідності приділення належної уваги до проблем найбільш вразливих верств населення, зокрема жінок і дівчат, на тимчасово окупованих територіях України.

"Репресивна політика російської окупаційної влади в Криму щодо кримськотатарських жінок, зокрема активісток, адвокатів та тих, чиї родичі були незаконно затримані, є ще одним важким наслідком російської агресії проти України. Україна продовжує повноцінну імплементацію зобов’язань за резолюцією 1325 в рамках виконання відповідного Національного плану дій на період до 2025 року, який був ухвалений цього тижня", - зазначила заступника глави українського МЗС.

Вона також запевнила, що Україна і надалі вживатиме кроків задля забезпечення виконання резолюції на міжнародному рівні і в рамках ООН.

У той же час у МЗС нагадали, що 29 жовтня Україна як обраний член РБ ООН у 2000-2001 роках брала безпосередню участь у розробці та ухваленні цього документа, який спрямований на посилення ролі жінок у врегулюванні конфліктів, та на боротьбу з гендерно обумовленим насильством та нерівністю.