Євросоюз і НАТО позитивно сприйняли ідеї «Кримської платформи» - Джапарова

Як засвідчив дводенний візит до Брюсселя першої заступниці міністра закордонних справ Еміне Джапарової, головні ідеї «Кримської платформи» були позитивно сприйняті в ЄС і НАТО.

Про це після завершення роботи Комісії Україна-НАТО Еміне Джапарова розповіла журналістам у Посольстві України в Бельгії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ключовою метою було поінформувати про наші ініціативи щодо створення багаторівневої міжнародної діалогової платформи для підвищення уваги до теми Криму, до подій та наслідків окупації, до порушення прав людини на різних рівнях. Цьому були присвячені всі зустрічі й по лінії НАТО, і по лінії ЄС. Ми ділилися своїм баченням цієї «Кримської платформи» і вивчали можливість залучення до неї країн та організацій, у тому числі – Альянсу. Сигнали були сприятливими, позитивними. Альянс і його члени розуміють виклики, з якими стикається Україна», - розповіла Джапарова.

Вона повідомила, що союзників по НАТО цікавили питання безпеки в Чорноморському регіоні, і саме на цьому був зроблений ключовий акцент на засіданні Комісії Україна-НАТО. Її учасники запитували про реальну ситуацію на окупованому півострові, про порушення прав людини у Криму, про водопостачання, діяльність медіа тощо.

Перша заступниця глави МЗС зауважила, що на цьому етапі зарано прогнозувати, які країни і в якому форматі можуть приєднатися до «Кримської платформи», адже відбувається лише перша презентація ініціативи. Для України важливо, порушуючи питання деокупації Криму на міжнародних майданчиках, водночас шукати нові шляхи для політико-дипломатичного повернення півострова, тримати цю тему високо в міжнародному порядку денному.

Джапарова нагадала, що Україна має намір наступного року скликати в Києві саміт «Кримської платформи». За її словами, вже передано на погодження Президенту України проєкт декларації, яка може бути підписаною під час саміту. Після завершення цієї роботи відкриється можливість представити цей документ запрошеним країнам і організаціям, які мають зважити на власну готовність приєднатися до такої позиції.

При цьому, як наголосила Джапарова, об’єктивною перешкодою залишається пандемія коронавірусу, яка значно ускладнює визначення формату саміту «Кримської платформи». Організатори хотіли б організувати «фізичну» зустріч, адже формат телеконференції не завжди дозволяє передавати важливі політичні сигнали.

Як повідомляв Укрінформ, Володимир Зеленський 23 вересня представив в ООН концепцію «Кримської платформи» та запропонував міжнародним партнерам долучитися до цієї ініціативи, щоб об'єднати зусилля для деокупації Криму. Під час саміту Україна-ЄС 6 жовтня Євросоюз принципово підтвердив готовність до такої ініціативи. Зараз Україна проводить погодження цього питання на рівні національних урядів країн ЄС.