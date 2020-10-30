Джапарова: Чутки про претензії Туреччини на Крим - маніпуляція РФ

Чутки про те, ніби керівництво Туреччини заявило про бажання приєднати Крим, є класичним прикладом маніпулятивних технологій Російської Федерації.

Про це на пресконференції за підсумками засідання Комісії Україна-НАТО у Брюсселі заявила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

Саме так вона відповіла на запитання кореспондента Укрінформу про те, чи має намір МЗС реагувати на таку інформаційну провокацію.

«Були проведені консультації на рівні посла. Однозначно, ми вважаємо, що це є класичним прикладом інформаційних маніпуляцій, до яких вже багато років вдається Російська Федерація лише з одною метою: деструкція, дискредитація, тактика «розділяй і володарюй»… Ми цю технологію вже знаємо, і не вважаємо за потрібне реагувати на це», - зазначила Джапарова.

Вона наголосила: Туреччина є стратегічним партнером України, і це було підтверджено під час нещодавнього візиту Володимира Зеленського до цієї країни та його зустрічі з Реджепом Таїпом Ердоганом. Підписані за підсумками візиту документи, в тому числі Спільна заява України і Туреччини, є яскравим прикладом такого стратегічного партнерства.

«Туреччина висловила чітку позицію стосовно Кримської платформи стосовно безпеки в Чорному морі. Ця чорноморська країна, яка має дуже складне сусідство, зацікавлена в такому співробітництві і в дружбі з Україною», - наголосила перша заступниця глави МЗС.

Вона нагадала, що подібні інформаційні провокації з боку Росії вже мали місце. Наприклад, у 2014 році, коли в Криму потугами ФСБ формувалося вороже ставлення до кримських татар.

«Зараз відбуваються події того ж ряду – вкидаються навмисні наративи з метою розірвати ті союзи, які вже працюють. Істерика з боку Росії після Спільної заяви в Туреччині, як на мене, була очевидним свідченням цьому», - підсумувала Джапарова.

Як відомо, деякі українські ЗМІ підхопили інформацію російських медіа, що приписали політичному керівництву Туреччини намір приєднати Крим. Журналісти-розслідувачі знайшли першоджерело такої інформації: одне із скандальних російських видань, публікація якого була передрукована у турецькій газеті. І вже з посиланням на цю газету інформація була розтиражована у російських ЗМІ як дані з «турецького джерела». Ця провокація відбулася відразу після успішного офіційного візиту Президента України до Туреччини.