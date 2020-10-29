Україна запросить РФ до участі у Кримському саміті – Джапарова
Як повідомляє Укрінформ, про це розповіла виданню Euroactiv перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.
«Якщо вони (представники РФ - ред.) приїдуть, ми будемо щасливі поставити їм всі запитання, які в нас є. Тому що Росія є відповідальною за ситуацію із порушенням прав людини в Криму. Це було б доброю нагодою обговорити, як Росія може деокупувати Крим. Чудеса трапляються, і якщо вони почнуть демонструвати цивілізовану позицію, ми готові обговорити такі питання», - цитує Джапарову видання.
За словами першої заступниці міністра, орієнтовна дата проведення Кримського саміту все ще обговорюється, включаючи 21 травня 2021 року.
Джапарова зазначила, що кілька країн уже висловили інтерес у приєднанні до Кримської платформи та участі в саміті, зокрема Туреччина, США та Балтійські країни.
«Для нас важливо знайти новий інструмент для повернення Криму», - заявила вона і висловила сподівання, що ця ініціатива матиме підтримку з боку Євросоюзу.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 23 вересня представив в ООН концепцію міжнародної Кримської платформи та запропонував міжнародним партнерам долучитися до цієї ініціативи, щоб об'єднати зусилля з деокупації Криму. Під час саміту Україна-ЄС 6 жовтня Європейський Союз принципово підтвердив готовність долучення до такої ініціативи, наразі Україна проводить погодження цього питання на рівні урядів країн ЄС.