Україна запросить РФ до участі у Кримському саміті – Джапарова

Україна запросить на Кримський саміт представників Російської Федерації, щоб обговорити шляхи деокупації Криму.

Як повідомляє Укрінформ, про це розповіла виданню Euroactiv перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

«Якщо вони (представники РФ - ред.) приїдуть, ми будемо щасливі поставити їм всі запитання, які в нас є. Тому що Росія є відповідальною за ситуацію із порушенням прав людини в Криму. Це було б доброю нагодою обговорити, як Росія може деокупувати Крим. Чудеса трапляються, і якщо вони почнуть демонструвати цивілізовану позицію, ми готові обговорити такі питання», - цитує Джапарову видання.

За словами першої заступниці міністра, орієнтовна дата проведення Кримського саміту все ще обговорюється, включаючи 21 травня 2021 року.

Джапарова зазначила, що кілька країн уже висловили інтерес у приєднанні до Кримської платформи та участі в саміті, зокрема Туреччина, США та Балтійські країни.

«Для нас важливо знайти новий інструмент для повернення Криму», - заявила вона і висловила сподівання, що ця ініціатива матиме підтримку з боку Євросоюзу.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 23 вересня представив в ООН концепцію міжнародної Кримської платформи та запропонував міжнародним партнерам долучитися до цієї ініціативи, щоб об'єднати зусилля з деокупації Криму. Під час саміту Україна-ЄС 6 жовтня Європейський Союз принципово підтвердив готовність долучення до такої ініціативи, наразі Україна проводить погодження цього питання на рівні урядів країн ЄС.