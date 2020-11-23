Російського режисера не пустили в Україну - їздив в окупований Крим

Прикордонники окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» відмовили у пропуску на територію України російському відеорежисеру, який раніше відвідував тимчасово окупований Крим.

Від початку року виявлено майже 7000 фактів правопорушення в’їзду та виїзду на тимчасово окуповану територію. Як повідомили кореспондентові Укрінформу у пресслужбі ДПСУ, режисер - один з учасників знімальної групи, яка вчора прибула до Борисполя авіарейсом зі Стамбула. Під час заходів контролю було встановлено, що він раніше незаконно відвідував тимчасово окупований Крим.

Враховуючи усі обставини, прикордонники відмовили іноземцю в перетинанні кордону, на три роки заборонили йому в’їзд в Україну та зворотним рейсом повернули назад.

У ДПСУ вчергове нагадують, що відповідно до законодавства України в’їзд на ТОТ України і виїзд з неї здійснюються лише через визначені контрольні пункти в’їзду-виїзду.

У пресслужбі зауважили, що від початку року органами охорони державного кордону Держприкордонслужби виявлено майже 7000 фактів вчинення громадянами адміністративного правопорушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

У більшості випадків відносно осіб накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу, крім того, стосовно іноземців приймається рішення про відмову в пропуску в Україну та проставляється заборона на в’їзд в нашу країну", йдеться у повідомленні.

Державна прикордонна служба разом з іншими правоохоронними органами постійно проводять заходи з виявлення і притягнення до відповідальності осіб, які в порушення законодавства України незаконно відвідують тимчасово окуповані території.

Як повідомлялось, 19 листопада російському актору Кирилу Гребенщикову на три роки заборонили в'їзд в Україну через незаконне відвідування окупованого Криму.