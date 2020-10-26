Україна заборонила в'їзд двом угорським високопосадовцям через агітацію на Закарпатті - Кулеба

Україна заборонила в'їзд двом високопоставленим особам з Угорщини через агітацію в Закарпатській області під час виборчого процесу на минулих у країні місцевих виборах.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Уже заборонено в'їзд в Україну двом угорським високопоставленим особам, які під час цієї виборчої кампанії вдавалися до прямої агітації в Закарпатській області. Один із них - це державний секретар канцелярії прем'єр-міністра Угорщини", - сказав Кулеба.

Міністр додав, що також ініційовано заборону на в'їзд в Україну ще кільком угорцям, які активно втручалися у внутрішні справи України під час виборчої кампанії.

"Наші партнери будуть найближчим часом детально поінформовані про факт втручання у вибори з боку Угорщини, і ми вже поінформували про це наглядову місію ОБСЄ", - наголосив Кулеба.

За словами глави МЗС, у цій ситуації не може бути різних прочитань, це було конкретне втручання у внутрішні справи України.

"Не треба все зводити виключно до одного повідомлення у Facebook мого колеги (глави МЗС Угорщини – ред.) Петера Сіярто. Йдеться про угорську політику загалом. Наша позиція дуже проста, ми вчора дали оцінку цим діям. Те, як поводилася угорська влада напередодні виборів і в день голосування, є втручанням у внутрішні справи України", - зазначив міністр.

Кулеба заявив, що Україна налаштована на конструктив у відносинах з Угорщиною, однак робитиме жорсткі й чіткі кроки, якщо Будапешт нехтуватиме інтересами та законодавством України.

"З минулого року ми дуже багато зробили, щоб відновлювати довіру у відносинах і йти на вирішення проблем. Але якщо хтось думає, що оскільки всі "в позитиві", можна робити, що завгодно, він глибоко помиляється. Ми готові до конструктивної і відвертої розмови з угорцями, але якщо вони нехтуватимуть нашими інтересами і нашим законодавством, ми робитимемо жорсткі й чіткі кроки. Тому що мій принцип дуже простий: якщо тебе вдарили, треба вдарити у відповідь", - резюмував глава МЗС України.

Як повідомляв Укрінформ, МЗС України у понеділок, 26 жовтня, вручило послу Угорщини в Україні ноту протесту через незаконну політичну агітацію угорських офіційних осіб на користь однієї з політичних партій на місцевих виборах 25 жовтня.